Deadline verstreken: dit zijn de 11 kandidaten voor erkenning als Nationaal Park of Landschapspark

Een jury met experten in verschillende domeinen gaat nu aan de slag met de verschillende dossiers. Na de zomer hakt de Vlaamse regering dan de knoop door. De "winnaars" krijgen meer ondersteuning en de bedoeling is om ze internationaal op de kaart te zetten.



"Ons enige Nationaal Park Hoge Kempen telt vandaag 1,2 miljoen bezoekers per jaar. Steeds meer mensen komen naar Vlaanderen voor onze natuur en ons landschap. Laat ons er dan ook een uithangbord van maken in navolging van andere regio’s in en buiten Europa”, zegt de bevoegde minister Zuhal Demir daarover.