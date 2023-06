And just like that... keert Kim Cattrall terug als Samantha Jones in universum "Sex and the city"

Kim Cattrall keert (even) terug als Samantha Jones in het tweede seizoen van "And just like that". Dat melden verschillende media in de VS en bevestigt het Twitterprofiel van de spin-off van "Sex and the city". Tot nog toe had ze altijd gezegd dat de franchise voor haar een afgesloten hoofdstuk was, onder meer door een vermeende vete met tegenspeler Sarah Jessica Parker.