Zomeropvang De Kinderclub in Lommel na halve minuut al volzet: "De snelste wint, hoe bepaal je anders wie een plaats krijgt?"

Kinderopvang De Kinderclub in Lommel was na amper 30 seconden al volzet voor heel de zomer. De stedelijke kinderopvang werkt met een online inschrijfsysteem voor de zomer. Die inschrijvingen starten altijd op 1 juni. In het systeem kunnen ouders ingeven op welke dagen ze nood hebben aan kinderopvang.

Gelukkig zullen de meeste kinderen nog een plaatsje vinden, stelt schepen van Jeugd Peter Vanderkrieken (CD&V) gerust: "Veel mensen geven alle mogelijke dagen voor hun vakantie in, en kijken daarna pas wanneer ze effectief vrij nemen. Dus we zitten met een grote wachtlijst, maar die kan op termijn wel kleiner worden."