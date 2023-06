Gemeentelijk zwembad van Koksijde gaat dicht voor een maand 

Zo krijgt de grote glijbaan een nieuwe eindlaag, worden de douches vernieuwd, komt er een nieuwe waterverzachter en ook de verlichting wordt hersteld. Alles moet ook eens grondig gepoetst worden.

Wie toch wil zwemmen in de buurt kan terecht in het openluchtzwembad, op de dijk van Oostduinkerke. Want met het nieuwe zomerseizoen voor de deur, gaat het zaterdag weer open.