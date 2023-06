Kosovo zegt bereid te zijn tot nieuwe lokale verkiezingen na oproepen van Europese leiders

Maar het was zonneklaar dat het op de top ook zou gaan over - uiteraard - de oorlog in Oekraïne, maar ook over de oplopende spanningen tussen Kosovo en Servië. Eerder deze week kwam het in het noorden van Kosovo tot zware botsingen, waarbij 30 NAVO-militairen en meer dan 50 betogers gewond raakten. De confrontaties volgden in de nasleep van lokale verkiezingen die in april werden gehouden in Noord-Kosovo. Ze werden geboycot door de Servische gemeenschap, waardoor in vier gemeenten etnische Albanezen aan de macht kwamen, die dan weer niet worden erkend door de Serviërs.