Lubbeek plaatst 'struikelstenen' om oorlogsslachtoffers te herdenken

De gemeenteraad van Lubbeek zet het licht op groen voor de plaatsing van struikelstenen op plekken waar slachtoffers van de holocaust hebben gewoond. Lubbekenaren of verenigingen die een slachtoffer van de nazi's willen herdenken kunnen zo'n gedenksteen aanvragen en laten plaatsen door de gemeente. Struikelstenen zijn stenen met een gedenkplaatje waar de naam van een oorlogsslachtoffer in gegraveerd staat. De stenen worden traditioneel geplaatst voor het huis waar het slachtoffer ooit woonde.

"Het idee komt van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig die de gedenkstenen over heel Europa plaatst", weet schepen van cultuur Hugo Simoens (CD&V). "Onze inwoners moeten niet bang zijn dat ze er effectief over zullen struikelen, want, om het met de woorden van de kunstenaar te zeggen, 'men valt niet over een struikelsteen, men botst ertegen met zijn hoofd en zijn hart.' Kunst kan mensen laten nadenken en op deze manier laten we de Lubbekenaren stilstaan bij ook trieste gebeurtenissen uit de geschiedenis.”

De inwoner of vereniging die dit kunstwerk wil laten plaatsen, moet een aanvraag indienen bij de gemeente. Na goedkeuring zal het kunstwerk binnen de 6 maanden geplaatst worden. De aanvrager betaalt hiervoor 75 euro.