Duitse gerecht onderzoekt gevonden voorwerpen in zaak Madeleine McCann, "maar nog niet duidelijk of er een verband is"

Het Duitse gerecht heeft vorige week enkele voorwerpen gevonden tijdens zijn zoektocht in en om een stuwmeer in Portugal naar de verdwenen Madeleine McCann. Of de voorwerpen echt te linken zijn aan McCann moet nog blijken, dat weten we mogelijk pas over enkele dagen of weken, stelt het gerecht. Madeleine McCann was drie toen ze 16 jaar geleden verdween, sindsdien is ze spoorloos.