CD&V-voorzitter Mahdi klaagt "heksenjacht op Acid" aan in TikTok-filmpje, Reuzegom-advocaat: "Olie op het vuur"

Quinten Thollembeek, de student die vanavond een stil protest in Leuven organiseerde omdat hij het niet eens was met de straffen die de Reuzegommers hebben gekregen, sluit zich in "De afspraak" wel aan bij Mahdi. Op dat protest in Leuven zijn heel wat mensen samengekomen die het vertrouwen in het Belgische rechtssysteem kwijt zijn: ook zij spreken over "klassenjustitie".