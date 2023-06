Middelbare school uit Merksem annuleert twee eindexamens door lerarentekort: "Leerlingen krijgen toch eerlijke score"

De leerlingen die voor een vak geen examen kunnen afleggen, zullen toch een score zullen krijgen. "In de meeste gevallen hebben we al een kerst- en paasexamen en dat geeft ons al heel wat informatie", verduidelijkt Van Staeyen. "Verder beschikken we ook over hun punten van toetsen en taken, dus we hebben het examen in principe niet nodig om tot een algemeen beeld te komen van wat de leerlingen kunnen."

"Maar het is uiteraard geen ideaal scenario", gaat de directeur verder. "Het zou natuurlijk beter zijn als je voor elk vak en voor elke klas een leraar hebt. Dan zijn er genoeg mensen voor als er iemand uitvalt. En als dat niet het geval is, krijg je situaties zoals deze. Alleen een structurele oplossing voor het lerarentekort kan dat probleem oplossen."