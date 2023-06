Minister van Werk Dermagne (PS) heeft voorstellen klaar voor hervorming wet-Renault

In totaal is sprake van zeven aanpassingen, zowel aan de wet-Renault die de regels vastlegt in geval van collectief ontslag, maar ook aan de regelgeving rond de overgang van bedrijven, die bepaald zijn in cao 32bis.

Vandaag is volgens de wet-Renault sprake van collectief ontslag wanneer over een periode van 60 dagen een bepaald aantal werknemers getroffen is. Dermagne wil die referentieperiode uitbreiden naar 120 dagen.

Daarnaast moet de impact van een collectief ontslag op onderaannemers beter in rekening worden gebracht en wil de PS-vicepremier de verplichting in een sociaal plan van maatregelen om het personeel dat slachtoffer is van collectief ontslag te herintegreren op de arbeidsmarkt. Deze voorstellen lagen in het verleden ook al op tafel van de Nationale Arbeidsraad.