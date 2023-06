Uitbaters openluchtzwembaden in Limburg hebben het moeilijk om redders te vinden

Uitbaters van een openluchtzwembad zijn sterk afhankelijk van het weer en kunnen niet altijd werk garanderen. Als het slecht weer is, gaan de meeste zwembaden niet open en is er ook geen redder nodig. Dat is anders bij een binnenzwembad of subtropisch zwembad. Deze plaatsen zijn dan ook populairder bij redders. Daarnaast is de job in Limburg minder ingeburgerd dan bijvoorbeeld aan de kust. Je moet ook een redderdiploma hebben.

"Het is een structureel probleem", vertelt Peter-Jan Kunnen van De Wouterbron in Maaseik. "Ik denk dat er wel voldoende jonge mensen aan de opleiding beginnen, maar je mag het niet onderschatten. Je bent er wel even mee bezig en de proeven zijn ook niet makkelijk."