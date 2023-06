Mysterie van smurrie op auto's en huizen in Oosterzele nu helemaal ontrafeld: "Mengeling van kerosine en olie"

De brandweer kwam ter plaatse om alles op te ruimen. Intussen zijn enkele stalen onderzocht en daar zijn nu de resultaten van bekend. "Tijdens de vlucht is een persafsluiting gesprongen", legt Van Durme uit. "Daarbij is kerosine, gemengd met olie en andere zaken vrijgekomen. Mocht het kerosine alleen geweest zijn, was dat in de lucht al verdampt." Het mengsel dat op auto's en huizen terecht is gekomen was ongevaarlijk. "Ook enkele landbouwers contacteerden ons, om te vragen of hun koeien gevaar liepen. Die stonden in weiden waar de smurrie terecht gekomen was. Maar ook zij hoeven niet te vrezen. In overleg met de politie en de brandweer, werd hen gezegd dat er geen speciale maatregelen moesten getroffen worden", besluit burgemeester Van Durme.