NASA spreekt voor het eerst over wetenschappelijk onderzoek rond UFO's

Een heel panel wetenschappers, strak in het pak, die vier uur lang vragen beantwoordden over hun onderzoek naar UFO's: de publieke meeting van de NASA over wat zij "UAP's" noemen (unidentified anomalous phenomena, ongeïdentificeerde abnormale fenomenen, red.) was best opvallend te noemen. Het Amerikaanse ruimteagentschap startte dat onderzoek vorig jaar, in de hoop die fenomenen wat meer wetenschappelijk te kunnen benaderen. Een eindrapport zou in juli moeten volgen.