Nieuwe fietslus tussen Brussel en het Pajottenland

Het parcours is grotendeels vlak, maar er zijn ook een paar heuvels die je kuiten kunnen belasten. Het voordeel van de tocht is dat je eender waar kan starten. Iemand kan ervoor kiezen om in Anderlecht te beginnen en te eindigen, maar ook slechts een stukje van de lus te rijden. “Er is een boottocht voor mensen die niet heel het parcours willen afleggen”, klinkt het bij Moens. Zo kunnen mensen volgens hem ook de moeilijke stukken vermijden.