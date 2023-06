Nu ook tweede leerkracht verdacht van grensoverschrijdend gedrag in school in Blankenberge

Maar nu bevestigt directeur Rudi Boydens dat er nog een tweede onderzoek loopt naar een leerkracht zijn school: "Het gaat over een personeelslid dat minderjarigen online op een ongepaste manier zou hebben benaderd. De feiten zouden zich in de privé-sfeer hebben afgespeeld." Het zou dus niet gaan over feiten met leerlingen van de school. Toch besloot het schoolbestuur om de leerkracht preventief te schorsen. “Dit is onverenigbaar met een opdracht op school. Op basis hiervan heeft het schoolbestuur op 31 mei besloten om een onderzoek in te stellen en om het betrokken personeelslid preventief te schorsen als eerste stap van de interne tuchtprocedure."