Minister Van Quickenborne: "Dreiging tegen België is verminderd na ruil Vandecasteele en Assadi"

Na 455 dagen onschuldige gevangenschap in een Iraanse cel kwam Olivier Vandecasteele net geen week geleden terug aan in ons land. In ruil voor zijn vrijlating werd de veroordeelde terrorist Assadollah Assadi overgedragen aan Iran. Assadi werd in ons land tot 20 jaar cel veroordeeld voor zijn rol in het beramen van een verijdelde terreuraanslag in 2018 in de buurt van Parijs.