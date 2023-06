Gemeente Pelt en Infrabel starten onderzoek naar afschaffing 13 overwegen in omgeving Pelt

Tijdens het onderzoek gaat men bekijken of een overweg afgeschaft of vervangen gaat worden door een brug of tunnel. De studie maakt ook deel uit van het vervoersplan in de regio Limburg. "Het is daarom ook zo dat we de stationsomgeving van Overpelt mee opnemen. Het ligt tussen twee wegen en het perron heeft ook een beperkte lengte", zegt Fréderic Petit van Infrabel.