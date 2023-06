Paradise City Festival in Steenokkerzeel wil tegen 2025 volledig op hernieuwbare energie draaien

Om zijn duurzame ambities dit jaar waar te maken, werkt het festival samen met energieleverancier Eneco. "Paradise City heeft een eiland, waar een podium op staat en een bar, maar ook 90 zonnepanelen en batterijcontainers. Dat hele eiland zal dit jaar al op zonne-energie draaien", vertelt De Decker. "En als er energie over is, gebruiken we dat voor de rest van het festival. Bij het hoofdpodium staat er ook nog een gigantisch zonnepaneel van 170 m2."

Maar niet alleen het aantal zonnepanelen speelt een rol, ook het weer is van belang. "Het hangt natuurlijk allemaal af van de zon en het weer. Als dat meezit, zal deze editie voor de helft gevoed worden door stroom van zonnepanelen. En in 2025 hopelijk het hele festival.