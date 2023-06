Pleegmerrie en pleegveulen vinden elkaar in Deinze

Merrie Ghana had al verschillende succesvolle drachten achter de rug, toen het zaterdagavond fout liep. Eigenares Juliet de Pesseroey is ook dierenarts en begeleidde de bevalling zelf. Het veulen van Ghana bleek ondersteboven te zitten. "Bij mensen zou men dat een sterrenkijker noemen, en past men een keizersnede toe", vertelt Juliet. "Maar bij een paard gaat dat niet. Merries overleven dat bijna nooit." Daarom liet Juliet haar merrie toch op een natuurlijke manier bevallen. Aanvankelijk leek alles vlot verlopen, maar drie kwartier na de bevalling bleek er toch iets aan de hand met merrie Ghana.

"Ik heb haar direct naar de afdeling Diergeneeskunde van de UGent in Merelbeke gevoerd. Ze had een inwendige bloeding opgelopen, die de dag nadien zo hevig werd dat haar lichaam in shock is gegaan. Het ging plots heel rap. Toen we de medicatie klaarmaakten om haar te laten inslapen, was het al voorbij. Dat was heel emotioneel voor mij. Ik heb Ghana al vijftien jaar, en in mijn jeugd nam ik met haar deel aan nationale competities."