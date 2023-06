Onderzoekscommissie naar Russische invloed in Polen moet oppositie uit de weg ruimen in aanloop naar verkiezingen

Er zijn wel vaker berichten over problemen met de rechtsstaat in Polen. Het land ligt al veel langer op ramkoers met de EU over de onafhankelijkheid van de rechtspraak, maar ook de vrijheid van media en rechten voor LGBTQ+-personen. "Maar dit gaat toch nog een stap verder", zegt Kiebzak. "Dit nieuwe orgaan schendt zo veel grondwetsartikelen, en PiS heeft met dit nieuwe instrument enorm veel macht in handen. Het is nog afwachten of ze alle mogelijkheden ook echt gaan gebruiken, maar als ze dat doen, kan het grote gevolgen hebben voor Polen."