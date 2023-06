Opnieuw stil protest in Leuven uit onvrede over uitspraak in proces-Sanda Dia

In Leuven zijn meer dan honderd mensen samengekomen voor een stil protest, omdat ze niet akkoord zijn met de uitspraak in de zaak-Sanda Dia. Ook zaterdag kwamen mensen om diezelfde reden in Leuven en Antwerpen al op straat. 18 leden van studentenclub Reuzegom kregen voor hun aandeel in de noodlottige doop van de Leuvense student een werkstraf en een geldboete, maar dat volstaat niet voor de betogers. Ze geven aan het vertrouwen in het Belgische rechtssysteem kwijt te zijn.