Relatiedeskundige Rika Ponnet beantwoordt de vraag van de week: “Hoe moet je met de relatieproblemen van je ouders omgaan?”

Enkele jaren geleden verliet de vader van Fien (26) zijn gezin voor een andere vrouw, die ook zijn directe nicht was. “Hij heeft altijd keihard gewerkt, en eerst dachten we zelfs aan een burn-out. Maar daarna kwam het verdict: hij was verliefd. Uiteindelijk koos mijn papa toch terug voor mama, maar ik zag dat de relatie niet goed was, en hij nog steeds niet goed in zijn vel zat. Een paar maanden later, toen ik hoogzwanger was, kwam de nicht opnieuw op de proppen. Mijn papa besloot bij haar in te trekken, maar na zes maanden samenwonen was de liefde bekoeld. Mama ontving hem opnieuw met open armen.”

“Ik heb het heel erg moeilijk met deze situatie. Dat mijn papa mijn mama als makkelijke oplossing ziet, en dat zij hem zo makkelijk vergeeft, gaat er bij mij niet in. Hij geeft haar ook geen enkele vorm van affectie. De relatie met mijn mama is hierdoor ook bekoeld, ook al had ik voordien een goede band met haar. Hoe pak ik de situatie het beste aan?”

BELUISTER - Rika Ponnet antwoordt op de vraag van Fien in "Nieuwe feiten" op Radio 1: