Renovatie Amerikaans Theater op de lange baan geschoven

Naast het dossier van het Amerikaans Theater kwam ook het Brussels Philharmonic Orkest aan bod in de commissie cultuur. Sinds 2005 bevindt de hoofdzetel van het prestigieuze Vlaamse Orkest zich in het Flageygebouw in Elsene, maar het is niet duidelijk of dat in de toekomst ook zo zal blijven. De activiteiten van zowel Flagey als het orkest hebben zich de afgelopen jaren namelijk sterk uitgebreid, waardoor de infrastructuur onder druk is komen te staan.