NMBS zet tientallen taxi's in voor rolstoelgebruikers door defecte liften in station van Mechelen: "Ik voel me als een koning"

"Soms moet ik tussen Geel en Mechelen overstappen in Herentals waar er wel assistentie is, maar geen lift", aldus Stef. "Daardoor moet de trein herspoord worden naar spoor 1. Lukt dat niet, dan moet er naar de seintoren in Brussel worden gebeld om het treinverkeer langs Herentals stil te leggen zodat ik langs een speciale dienstovergang de sporen kan oversteken."

Een hersporing of het treinverkeer even stilleggen is in Mechelen niet altijd mogelijk. "Er komen te veel treinen voorbij. De enige optie om ons aanbod te blijven garanderen, is dus taxi's inleggen", zo legt Temmerman uit.

De NMBS wil dat binnen 10 jaar 176 stations volledig toegankelijk zijn voor personen met een beperkte mobiliteit. "Goed voor driekwart van onze reizigers." Eind 2020 bestelde de NMBS ook 130 dubbeldeksrijtuigen waar reizigers met een beperkte mobiliteit voor het eerst zelfstandig zullen kunnen in- en uitstappen.