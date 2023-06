De uitspraak is gevallen, de woede blijft: waarom de zaak-Sanda Dia zo nazindert

Waarom noemt VRT NWS de namen van de Reuzegommers niet?



VRT NWS heeft tot nu toe de namen van de verdachten in deze zaak niet genoemd en hen ook niet herkenbaar in beeld gebracht. We volgden daarbij de regels van de Code van de Raad voor de Journalistiek, die ons vragen om extra voorzichtig te zijn bij het noemen van namen van verdachten.



VRT NWS is sowieso altijd erg terughoudend om namen te noemen van verdachten of veroordeelden, of om hen herkenbaar in beeld te brengen. Voor we dat doen, moet het gaan om erg zwaarwichtige en maatschappelijk relevante feiten, waar de schuld vaststaat, of waar een verdachte of dader zelf openlijk naar buiten komt. We maken daarbij altijd een afweging tussen de privacy van de verdachten en de nood aan informatie van het publiek.

De zaak-Sanda Dia is zeker maatschappelijk relevant, en de dood van een jonge man is zwaarwichtig. Tegelijk heeft het hof van beroep geoordeeld dat niemand van de beklaagden de dood van Sanda gewild heeft, en dat niemand van hen een zware effectieve celstraf verdient. In die omstandigheden vindt VRT NWS het niet nodig voor onze berichtgeving om hun namen te noemen of hen herkenbaar in beeld te brengen.