Doorgeknipte omheiningen, veel controles en inbraakalarm: in het spoor van scheepvaartpolitie op zoek naar drugs in Antwerpse haven

"Goeieavond, reden van het bezoek?" Het is midden in de nacht, wanneer een politiepatrouille een Nederlandse auto met vier inzittenden tegenhoudt in de haven van Antwerpen. "Mogen wij eens in de koffer kijken?" Uiteindelijk blijkt het vals alarm, het viertal wilde een bezoekje brengen aan Doel, om daar tot de constatatie te komen dat dat midden in de nacht niet mogelijk is. De auto mag doorrijden. "Fijne avond nog."