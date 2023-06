Scholen moeten examens schrappen door lerarentekort: "Vermijden dat nog meer leerkrachten uitvallen"

"Al twee, drie jaar slagen we er niet in om voldoende leerkrachten te vinden. Ook de andere scholen in onze scholengemeenschap kampen met dit probleem. Bijna wekelijks komt de vraag of er leerkrachten zijn die nog extra opdrachten kunnen opnemen."

Wat is de oplossing tegen het lerarentekort? "Ik weet het niet", zegt De Brandt. "Maar als er niets gebeurt, gaan we nog jaren met dat lerarentekort kampen. Dan gaan we moeten kiezen hoe we die evaluaties doen. Meer permanente evaluatie. Of in de arbeidsmarktgerichte richtingen meer projectweken organiseren, waarin leerlingen ook grotere hoeveelheden theorie moeten verwerken."