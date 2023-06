De zon is daar, smeren maar! "Kies best ook voor schaduw, beschermende kledij en een hoedje"

De meeste zonnecrèmes bestaan uit een mix van chemische UV-filters of mineralen die ook ultraviolet licht blokkeren. "Die laatste categorie is eigenlijk de beste, omdat die het zonlicht niet absorbeert en niet in de huid dringt", zegt Brigitte Boonen.

"Het nadeel is dat die over het algemeen iets moeilijker smeerbaar is en een witte, goed zichtbare film op de huid achterlaat. Niet veel mensen kiezen daarom voor een crème op basis van mineralen."

Een minerale zonnecrème herken je wanneer zinkoxide en titaniumoxide op de ingrediëntenlijst staan.