Tekort aan eiceldonoren in Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk

Vrouwen met een kinderwens die een eicel van een donor nodig hebben om zwanger te raken, kunnen daarvoor in Limburg alleen terecht in het fertiliteitscentrum van het ZOL in Genk. Maar ze moeten geduld hebben. "De gemiddelde wachttijd voor een eicel van een anonieme donor is bij ons opgelopen tot anderhalf jaar", vertelt fertiliteitsarts Nathalie Dhont van het ZOL. "Donoren zijn nu eenmaal schaars. Bij eiceldonatie komt ook heel wat kijken, je moet verschillende keren naar het ziekenhuis komen voor de screening en dan voor uiteindelijke donatie zelf."