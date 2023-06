Uitbaters van Antwerps toprestaurant worden geviseerd omdat zoon lid was van Reuzegom

De uitbaters van een toprestaurant in Antwerpen worden sinds het arrest in de zaak-Sanda Dia geviseerd, omdat hun zoon lid was van de beruchte studentenclub Reuzegom. Maar hun zoon was niet aanwezig op de noodlottige doop van Sanda en werd niet vervolgd, en dus ook niet veroordeeld. Hun advocaat heeft gerechtelijke stappen ondernomen.