Van Quickenborne haalt uit naar PVDA: "Misbruik verontwaardiging niet voor uw riedeltje"

Van Quickenborne verwijst naar de broer en de schoonzus van Sanda Dia, met wie hij heeft gesproken. "Waarvoor ik heel veel respect heb, is hun waardigheid en hun sereniteit." Volgens Van Quickenborne zijn zij niet uit op wraak. "Zij vragen geen gevangenisstraf. Ze willen vooral de waarheid horen van zij die de waarheid kennen."

De minister vraagt om meer sereniteit, voor de familie van Sanda Dia. "In het huis van de democratie mogen we ons niet laten verleiden tot een soort TikTok-justitie, waarbij men zoals bij de Romeinen de duim omhoog of omlaag steekt om iemand te veroordelen."

De verontwaardiging bij delen van de bevolking over het arrest neemt hij wel ernstig, zegt Van Quickenborne. "Maar ik aanvaard niet dat u deze verontwaardiging misbruikt voor uw riedeltje van de klassenstrijd." Hij geeft enkele voorbeelden die moeten illustreren dat justitie geen onderscheid maakt: de vervolging van enkele Europese Parlementsleden of van de CEO van een pakjesbedrijf. "Wik dus uw woorden en speel uw rol als parlementslid in een rechtsstaat, niet in een autoritair regime. Doe dat niet voor mij, maar uit respect voor de nabestaanden."