Pastorietuin in Elewijt geviseerd door vandalen: speeltuigen beschadigd en mariabeeld beklad

Vandalen hebben het gemunt op de pastorietuin in Elewijt, Zemst. Onbekenden beschadigden er enkele speeltuigen in het speeltuintje en een Mariabeeldje werd met graffiti beklad. Het voorval doet denken aan het vernielde Mariabeeld in Eppegem. Een zestienjarige jongen die dweepte met de terroristische organisatie IS had het beeld van zijn sokkel geduwd. Maar volgens Veerle Geerinckx (N-VA) is er niet meteen een link tussen de twee voorvallen.