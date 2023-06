Ooit populaire zanger, nu juwelier in Denderhoutem: Paul Roelandt van de vergeten parel "Mijn Dorpje" wordt 70 jaar

Het ging hard voor Paul Roelandt in de jaren 70 en 80. "Ik combineerde mijn job als juwelier met die van zanger. Overdag stond ik in mijn winkel, 's avonds en in de weekends op het podium", zegt Paul op Radio2. "De liefde voor beide jobs was enorm groot, maar het werd te veel. Ik zag mijn gezin weinig en ik wou mijn kinderen zien opgroeien."

Dus hakte Paul in 1989 de knoop door en ging hij volop voor zijn juwelierszaak. "In het begin had ik het er moeilijk mee en miste ik de optredens enorm. Ik heb altijd graag gezongen en doe dat vandaag nog steeds graag." Samen met zijn zoon Bob, die nu de juwelierszaak openhoudt, zingt hij nog geregeld een nummer op feestjes.

Je zou hem een vergeten Vlaamse zanger kunnen noemen, maar nog geen tien minuten nadat Paul zijn verhaal deed in "Goeiemorgen Morgen!" op Radio2 stond zijn telefoon roodgloeiend. "Het zijn fans van vroeger en inwoners van Denderhoutem die me laten weten dat ze me niet vergeten zijn", glundert hij. "Ze zeggen dat ze het leuk vinden om me nog eens te horen. Dat doet deugd. Ik ben blij dat ik nog altijd iets losmaak bij de mensen."