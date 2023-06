Onze reporter reist door Niger en komt (opnieuw) Mohammed tegen, die uit Mali vluchtte voor het oprukkende jihadisme

De voorbije jaren is de situatie nog verslechterd. In Mali is er een militair bewind en is een plaatselijke tak van terreurgroep IS actief. In een ander land, Burkina Faso, is ook al een groot deel van het grondgebied ingepalmd door Al Qaeda-getrouwen. De Nigerese dorpen in deze regio Tillabéri, dicht bij Mali en ook de regio Torodi, aan de grens met Burkina Faso, worden ook geregeld aangevallen. "De toevloed van vluchtelingen en interne ontheemden is echt een groot probleem. Zonder hulp van het buitenland kan Niger dat niet alleen aan", zegt Mohammed. "Zeker een land dat al te kampen heeft met verwoestijning en met armoede."