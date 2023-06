Voetbalclub KVC Westerlo schenkt 20.000 euro aan kinderafdeling ziekenhuis Geel

Voetbalclub KVC Westerlo heeft een cheque van 20.000 euro gedoneerd aan Planeet Goudgeel, de kinderafdeling van het Sint-Dimpna Ziekenhuis in Geel. Twee spelers hebben de cheque vanmiddag zelf overhandigd in het ziekenhuis. "Het is leuk voor de kinderen om ons te ontmoeten, maar voor ons is het ook leuk om de kinderen te zien lachen", zegt speler Igor Vetokele.