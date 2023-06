Vrachtwagen kantelt in Oud-Turnhout: bestuurder moet bevrijd worden door brandweer

Rond 8.45 uur vanmorgen is een vrachtwagen gekanteld in Eigen in Oud-Turnhout. Dat is een smalle straat in een woongebied. Toen de bestuurder van de vrachtwagen opzij wilde gaan voor een tegenligger, zakte zijn voertuig weg in de berm. Daardoor kantelde de vrachtwagen met oplegger.

De bestuurder kon niet zelf uit zijn cabine geraken. De brandweer moest hem bevrijden. Hij is voor een controle naar het ziekenhuis gebracht.

De aanhangwagen van de vrachtwagen is een tank met suikerwater. De inhoud van de tank moet nu eerst worden overgepompt naar een andere vrachtwagen. Pas dan kan de vrachtwagen worden getakeld. De straat is afgesloten en de hinder zal nog enige tijd duren.