In Schriek luiden parochianen de klokken opnieuw met de hand: "Vermoeiend aan zo'n touw hangen"

In Schriek, bij Heist-op-den-Berg, luiden vrijwilligers de klokken van de Sint-Bapistkerk opnieuw met de hand zoals vroeger. Het automatische systeem is er al een tijd kapot en er is geen geld voor de herstelling. Parochianen hebben daarom zelf een touw aan de klokken gehangen. "Dat is toch een heel karwei", zeggen de vrijwilligers op Radio2.