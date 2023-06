VUB start met "30 dagen minder wagen": "Stel jezelf de vraag of je de auto écht nodig hebt"

Er is ook een app waar deelnemers hun ervaringen kunnen delen. "Op die manier krijgen we een beeld van de plaatsen waar er te weinig openbaar vervoer is of waar de infrastructuur voor fietsers nog niet optimaal is. Die gegevens gaan we verzamelen zodat we de pijnpunten aan het beleid kunnen signaleren en ook beleidsvoorstellen kunnen formuleren. Dat gaan we doen in september", besluit Macharis.