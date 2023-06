Waarom wil China een put van 10.000 meter in de aardkorst boren?

De boringen zouden volgens het Chinese persagentschap Xinhua News Agency dinsdag begonnen zijn in de olierijke Xinjiang-regio. De Chinese president Xi Jinping riep in 2021 wetenschappers al op om meer onderzoek te doen naar de aardkost. Maar of onderzoek de enige drijfveer voor de boringen is, is niet duidelijk.

Er zijn verschillende mogelijkheden volgens geologe aan de Universiteit Gent, Katleen Wils: "Enerzijds is er het economisch aspect: het zou kunnen dat ze boren naar olie, gas of minerale rijkdommen zoals lithium. Maar het zou zeker ook kunnen dat er voor wetenschappelijke doeleinden geboord wordt. Door de diepere lagen in de aardkorst te bestuderen, zou men bijvoorbeeld de geschiedenis van natuurlijke gevaren zoals aardbevingen of vulkaanuitbarstingen, kunnen reconstrueren", legt ze uit in "De wereld vandaag" op Radio 1.