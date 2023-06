Waarom heeft VRT NWS de namen van de Reuzegommers niet genoemd?

Die afweging is ook in de zaak-Sandia Dia gebeurd. "De zaak-Sanda Dia is zeker maatschappelijk relevant, het gaat om zwaarwichtige feiten. Er is een jongeman gestorven. Dat is vooral heel erg en heel triest. Maar het Hof heeft geoordeeld dat ze de dood niet wilden, dat ze dit niet opzettelijk deden, en dat er sprake is van schuldinzicht. En in die omstandigheden vinden wij het als VRT NWS niet nodig om hun identiteit kenbaar te maken.

Maar we beseffen dat heel veel mensen dat eigenlijk wel willen en daarom vragen. Maar we denken dat we als VRT NWS, als mediaspeler, ook een rol te spelen hebben in het bewaren van de sereniteit in gevoelige en emotionele dossiers zoals deze", reageert Dimitri Verbrugge, hoofdredacteur van Het Journaal.