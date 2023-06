Wildspiegels in Evergem in drie jaar tijd verdwenen maar worden opnieuw geplaatst

In Evergem zijn bijna alle wildreespiegels langs de Nieuwe weg verdwenen. Omdat daar heel wat reeën lopen werden er drie jaar geleden kleine paaltjes met spiegels geplaatst over een afstand van twee kilometer. In het donker weerkaatsten de blauwe reflectoren het licht van de auto's. De spiegels worden zo snel mogelijk teruggeplaatst.