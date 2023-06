Gemeente Balen installeert zwaluwtil in natuurdomein Keiheuvel: "Alternatief voor 20 afgebroken nesten"  

Een nieuw huisje voor de boerenzwaluw in natuurdomein Keiheuvel, in het Kempische Balen. Met de nieuwe zwaluwtil wil de gemeente de boerenzwaluw, een bedreigde diersoort, in het gebied houden. De boerenzwaluwen hadden een twintigtal nesten in een nabijgelegen manege, maar het gebouw is afgebroken. Op de nieuwe til is er plaats voor 12 kunstnesten en kunnen er nog 6 extra bijkomen. "Gelukkig hebben we zeer bekwame mensen die de zwaluwtil zelf in elkaar hebben gestoken. We zijn er best trots op", zegt schepen Nancy De Bie (SP.