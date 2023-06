De Zwinstreek is officieel kandidaat om als Landschapspark erkend te worden

De Zwinstreek is een heel groot gebied: van Brugge, Damme en Knokke-Heist tot Maldegem, Sint-Laureins en Sluis. De erkenning als landschapspark zou goed zijn voor de economie en het toerisme in de streek.

"Het wordt een uithangbord om bezoekers aan te trekken", zegt gedeputeerde van natuur en landschap Jurgen Vanlerberghe. “De grensoverschrijdende Zwinstreek is een van de mooiste regio’s in Vlaanderen. Het zou best wat geld naar de streek kunnen brengen. Daarmee kunnen we mensen inzetten die projecten uitwerken om de regio sterker en aantrekkelijker te maken."