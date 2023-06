1.300 foto's te bezichtigen tijdens fotofestival "Lens op de mens" in Pelt, dat dit weekend van start gaat

"We hebben besloten aandacht te besteden aan artificiële intelligentie, wat heel actueel is nu. Er zijn beelden naast elkaar geplaatst waarvan er eentje artificieel is en eentje echt. Zo willen we een debat uitlokken over hoe de fotografie nu zal evolueren, en wanneer iets nog fotografie is of niet", legt Van Gerven uit. "We hebben ook een tentoonstelling met foto's van Martin Parr, een belangrijke Magnum-fotograaf die een hele revolutie teweeggebracht heeft in de fotografie. Hij was de eerste die gekleurde reportagefoto's maakte."