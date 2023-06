Het arrest over de dood van Sanda Dia ontleed: waaraan zijn de Reuzegommers schuldig? Waaraan niet? En waarom?

Belangrijk hierbij is dat de daders "wetens en willens" gehandeld moeten hebben, en dat was volgens het hof niet het geval. "Indien diegene die de schadelijke stoffen toedient, niet op de hoogte is van het schadelijk karakter, weet hij niet dat hij de strafbare gedraging stelt."

Volgens het hof van beroep blijkt uit het strafdossier niet dat de beklaagden kennis hadden dat de stof zo schadelijk is. "Visolie is vrij te verkrijgen in de winkel en op de bidon was nergens vermeld dat de inname van visolie ernstige medische gevolgen zou kunnen veroorzaken. Integendeel, op het etiket stond vermeld dat visolie zoutkristallen bevat die niet schadelijk zijn", lezen we in het arrest. Bovendien maakt de rechter ook gewag van de dopen die de Reuzegommers zelf in de jaren voordien ondergingen en het feit dat geen van hen ooit gezondheidsklachten had na het drinken van visolie.

Volgens het hof was de visolie expliciet bedoeld als braakmiddel en was het niet de bedoeling dat de visolie in het lichaam van de schachten zou blijven. "Het gebruik van visolie als braakmiddel valt dan ook niet te rijmen met de these dat de visolie werd toegediend met het oogmerk om de persoonlijke integriteit aan te randen."