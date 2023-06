Bart Peeters schreef de tekst van Tura's afscheidssingle: "Ik wist van niets toen we aan het nummer werkten en ik heb niets gemerkt"

De eerste plannen voor de afscheidssingle van Will Tura werden gesmeed in de coronaperiode. "Will stuurde mij een demootje door, dat hij thuis aan de piano had gemaakt. Mensen weten dat Will een goede zanger is, maar hij is ook een legendarische pianist en componist. Ik vond het meteen mooi, een typische Turacompositie", vertelt Peeters.

"Will zingt in eerste instantie iets in een onbesstaande jazztaal met klanken. Hij vroeg mij om dat te vertalen naar een tekst, maar hij bracht me niet op de hoogte van zijn situatie. Ik probeerde goed te luisteren naar wat ik hoorde. Toen ik Will de tekst voorlegde, zei hij "dat is er boenk op"."

"Ik voelde dat er iets aan de hand was, maar ik kon niet zeggen wat. Wanneer mensen met beginnende Alzheimer bezig zijn met hun passie, dan overvalt die ziekte hen minder, dan wanneer ze nieuwe dingen doen. Ik ben de draagwijdte van deze onderneming pas gaandeweg te weten gekomen."