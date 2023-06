Supportersclub KRC Genk op bedevaart naar grot van Wiemesmeer: "Als het werkt, wandelen we naar Scherpenheuvel"

Vrijdagavond wandelen de leden van supportersclub KRC Centrum naar de grot van Maria in Wiemesmeer om een kaarsje te branden voor de titelkansen van hun grote liefde KRC Genk. "We willen niets aan het toeval overlaten. De titelstrijd is dit jaar ongezien spannend. De stress is er, maar we kunnen terugkijken op een fantastisch seizoen. De titel zou de kers op de taart zijn", aldus bestuurslid Bert Lochy.