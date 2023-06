Bedrijf dat werknemer na langdurige ziekte gedeeltelijk aan de slag laat gaan krijgt premie

"Dit komt namelijk zowel het bedrijf ten goede, dat een gemotiveerde nieuwe werknemer wil hebben, als de persoon zelf die blij is terug aan de slag te kunnen gaan", aldus de minister.

De maatregel is bedoeld voor werkgevers die een voltijdse job hervormen in een deeltijdse of een nieuwe deeltijdse job en wordt met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 1 april. De eerste uitbetalingen kunnen gebeuren vanaf 1 juli, als de betrokken werknemers 3 maanden aan de slag zijn. "Met deze maatregel willen we werkgevers belonen die hun best doen om mensen die langdurig ziek zijn geweest kansen te geven", aldus minister Vandenbroucke.