Bedrijven Nazareth pleiten voor naambehoud na eventuele fusie met De Pinte

Er is nog steeds sprake van een fusie tussen Nazareth en De Pinte, maar de bedrijven van De Prijkels en Bedrijvenzone Eke willen dat Nazareth niet van naam verandert. "De naam Nazareth is belangrijk voor de internationale bekendheid die we intussen hebben verworven", zo luidt het. "Mocht de naam Nazareth verdwijnen als officiële benaming van onze gemeente, zou dit historisch en zakelijk een grote vergissing zijn". Schepen Dirk Vos (Groen) geeft toe dat de discussie gevoelig ligt. "Deze bezorgheid leeft trouwens ook in De Pinte. De naam van deelgemeenten is nu eenmaal voor velen belangrijk. Een naamswijziging heeft een grote impact", zegt Vos.