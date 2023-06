Beeldentuin van Staf Timmers in Houthalen opent dit weekend opnieuw, ondanks grote diefstal vorig jaar

Timmers steekt veel tijd in zijn beelden. Grote beelden kosten hem zo'n 3 maanden tijd, kleinere beelden een paar dagen tot 3 weken. "Ik maak beelden die een positieve boodschap brengen", vertelt hij. "Het zijn actiebeelden, er zal altijd beweging in zitten. Ze worden opgebouwd in was en later omgezet in brons."